Сергей Шойгу — трижды дед!

У младшей дочери министра обороны Ксении родилась девочка. Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Ксения Сергеевна о радостном событии сообщила в своем Instagram. Шойгу-младшую при родах поддерживал ее супруг. Это популярный 31-летний спортивный блогер (2.9 млн подписчиков), кандидат в мастера спорта по легкой атлетике и пауэрлифтингу Алексей Столяров, свадьбу с которым Ксения сыграла минувшей весной.
Младшей дочери министра обороны 10 января этого года исполнилось 30 лет.
Выпускница факультета меж дународных экономических отношений МГИМО, Ксения курирует развитие военно-исторического кластера «Остров Фортов» на Балтике в районе Кронштадта, возглавляет Федерацию триатлона, была организатором «Гонки героев».
Ксения Сергеевна о радостном событии сообщила в своем Instagram.
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Она владеет английским и китайским, защитила диссертацию на тему «Иностранные прямые инвестиции», ее приглашали для чтения лекций в альма-матер.
Счастливый отец заявил, что дочка «просто красавица».
Отметим, что Сергей Шойгу теперь трижды дед — у его старшей дочери Юлии в браке с Алексеем Захаровым (заместителем Генпрокурора) дочь Дарья и сын Кирилл.