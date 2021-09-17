Сергей Шойгу — трижды дед!

У младшей дочери министра обороны Ксении родилась девочка. Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Ксения Сергеевна о радостном событии сообщила в своем Instagram. Шойгу-младшую при родах поддерживал ее супруг. Это популярный 31-летний спортивный блогер (2.9 млн подписчиков), кандидат в мастера спорта по легкой атлетике и пауэрлифтингу Алексей Столяров, свадьбу с которым Ксения сыграла минувшей весной.

Младшей дочери министра обороны 10 января этого года исполнилось 30 лет.

Выпускница факультета меж дународных экономических отношений МГИМО, Ксения курирует развитие военно-исторического кластера «Остров Фортов» на Балтике в районе Кронштадта, возглавляет Федерацию триатлона, была организатором «Гонки героев».

Ксения Сергеевна о радостном событии сообщила в своем Instagram. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Она владеет английским и китайским, защитила диссертацию на тему «Иностранные прямые инвестиции», ее приглашали для чтения лекций в альма-матер.

Счастливый отец заявил, что дочка «просто красавица».

Отметим, что Сергей Шойгу теперь трижды дед — у его старшей дочери Юлии в браке с Алексеем Захаровым (заместителем Генпрокурора) дочь Дарья и сын Кирилл.