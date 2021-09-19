Турчак: У Медведева сильный кашель

У Медведева сильный кашель, сообщили в "Единой России" Фото: Александр ГЛУЗ

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заболел - у него сильный кашель, сообщил секретарь Генерального совета политической силы Андрей Турчак.

Выступая в штабе общественной поддержки "Единой России", секретарь Генерального совета партии сказал, что именно из-за болезни Медведев не смог присутствовать в штабе после завершения голосования на выборах в Государственную думу. Напомним, "Единая Россия" по предварительным данным Центризбиркома лидирует на выборах в нижнюю палату парламента.

Как писал сайт kp.ru, ранее на самоизоляцию ушел президент России Владимир Путин. В минувший вторник, 14 сентября, в ходе телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном российский лидер заявил, что должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией в его окружении.