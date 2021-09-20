Мишустин пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим при стрельбе в пермском университете

Мишустин пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим при стрельбе в пермском университете Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС Фото: другой источник.

Правительство России окажет всю необходимую помощь пострадавшим в результате стрельбы в Пермском государственном университете, заявил глава кабинета министров Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Председатель правительства отметил, что произошедшее в Перми стало большим горем для страны.

«Пострадавшие и их родственники получат всю возможную помощь, в том числе медицинскую, психологическую», – сказал премьер-министр РФ.

Напомним, ранее соболезнования в связи со случившимся в пермском вузе выразил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что происшествие стало огромной бедой не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей России.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 20 сентября, около 11 часов по местному времени студент Пермского госуниверситета проник на территорию кампуса вуза с оружием и открыл стрельбу на улице. Часть студентов и преподавателей закрылась в аудиториях, часть эвакуировалась из здания через окна.

Очевидцы трагедии рассказали, что нападавший пришел в университет в полном обмундировании, сначала выстрелил в охранника на входе, а затем открыл стрельбу в холле здания. В Минздраве России уточнили, что в результате инцидента погибли шесть человек, пострадали 24.