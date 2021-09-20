Путин: Случившееся в Перми - огромная беда для всей страны

Путин назвал произошедшее в Перми огромной бедой для всей России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин прокомментировал трагедию в Перми, где студент государственного университета расстрелял нескольких человек.

"Никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь. Особенно, когда речь идет о молодых только что начинающих жизнь людях. Это огромная беда. И не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны", - сказал глава государства на встрече с председателем Центизбиркома Эллой Памфиловой.

Российский лидер заявил, что российские власти примут все необходимые меры для помощи семьям погибших и пострадавших, а правоохранители сделают все для выяснения обстоятельство преступления.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 20 сентября, около 11 часов по местному времени студент Пермского госуниверситета проник на территорию кампуса вуза с оружием и открыл стрельбу на улице. Часть студентов и преподавателей закрылась в аудиториях, часть эвакуировалась из здания через окна.

Очевидцы трагедии рассказали, что нападавший пришел в университет в полном обмундировании, сначала выстрелил в охранника на входе, а затем открыл стрельбу в холле здания. В Минздраве России уточнили, что в результате инцидента погибли шесть человек, пострадали 24.