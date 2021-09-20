Минздрав уточнил число жертв стрельбы в Перми: погибли шесть человек

Шесть человек погибли в время стрельбы в пермском университете Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

В результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли шесть человек, сообщает Министерство здравоохранения России.

«По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента в Пермском госуниверситете шесть человек погибло, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 – с огнестрельными ранениями», – сказано на сайте ведомства.

Отмечается, что на месте происшествия работают 25 медицинских бригад. Кроме того, в Пермь направлена бригада специалистов федеральных учреждений Минздрава, в числе которой анестезиологи-реаниматологи, хирурги и травматологи. Глава ведомства также вылетел на место инцидента.

Как писал сайт kp.ru, 20 сентября около 11 часов по местному времени студент Пермского госуниверситета проник на территорию кампуса вуза с оружием и открыл стрельбу на улице. Часть студентов и преподавателей закрылась в аудиториях, часть эвакуировалась из здания через окна.

Очевидцы трагедии рассказали, что нападавший пришел в университет в полном обмундировании, сначала выстрелил в охранника на входе, а затем открыл стрельбу в холле здания.