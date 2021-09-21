Мать утроившего стрельбу в пермском вузе студента: «Могу сказать, что сын всегда не любил людей»

Мать Тимура Бекмансурова рассказала, что сын всегда интересовался оружием Фото: СОЦСЕТИ

Тимур Бекмансуров, устроивший накануне стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), был тихим и спокойным подростком, встречам с друзьями предпочитал одиночество. Об этом рассказала его мать в ходе допроса.

«Могу сказать, что сын всегда не любил людей. Общался только с определённым кругом лиц, не любил шумные места, любил больше спокойствие, тишину, побыть один дома», - приводит слова женщины Life.ru.

При этом мать студента добавила, что всегда считала своего ребенка идеальным. По ее словам, он очень заботливый и внимательный, любит животных.

«Он спокойный, заботливый, очень любит животных, особенно кошек. Я считаю, что у меня был идеальный ребёнок, он во всём мне помогал, я уверена, что он никогда не пил спиртного и не курил. Никаких отклонений в психическом состоянии, агрессии с его стороны никогда не было» - заявила женщина.

Также мать Бекмансурова отменила, что сын всегда интересовался оружием, а в последние годы часто стал говорить, что купит себе ружье, как только ему исполнится 18 лет. Сама женщина такие разговоры не приветствовала, в вот отец Тимура к такому увлечению относился спокойно.

«Мне кажется, сына с детства интересовала тема оружия, он часто разговаривал на эту тему с отцом. Последние три года он часто стал мне говорить, что, когда ему исполнится 18 лет, он купит себе ружьё. С какой целью оно ему нужно, не говорил. Я была категорически против этого. Говорила, что если он уедет учиться в другой город, то где будет храниться оружие? Он отвечал, что оружие будет храниться в сейфе. Мой муж спокойно реагировал на эти слова сына и, как я поняла, был не против этого, так как считал, что сын — мужчина и это нормально для него», - добавила мать Тимура.

Накануне, 18-летний студент 1 курса юридического факультета Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в здании ПГНИУ. Во время происшествия погибли шесть человек, более 20 получили ранения. Сам нападавший также был ранен и сейчас находится в больнице.