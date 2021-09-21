Власти Пермского края опубликовали список погибших при стрельбе в университете

20 сентября студент Пермского госуниверситета проник на территорию кампуса вуза с оружием в руках и открыл стрельбу по людям
Фото: REUTERS
Министерство территориальной безопасности Пермского края в своем Telegram-канале опубликовало список погибших при стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Ранее сообщалось, что от рук стрелка погибли шесть человек, теперь стали известны их имена.
Энгаус Маргарита Геннадиевна – 66 лет;
Арамелев Ярослав Алексеевич – 19 лет;
Самченко Ксения Павловна – 18 лет;
Шакирова Екатерина Родомировна – 19 лет;
Айгельдина Анна Александровна – 26 лет;
Мохова Александра Юрьевна – 20 лет.
Кроме того, по уточненным данным, еще 24 человека в результате стрельбы в вузе получили ранения различной степени тяжести.
Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в понедельник, 20 сентября, 18-летний студент первого курса ПГНИУ Тимур Бекмансуров явился в университет с оружием и открыл огонь по людям. Чтобы спастись, студенты выпрыгивали из окон. Стрелка остановил сотрудник ДПС, который одним из первых прибыл на место происшествия. Нападавший находится в больнице.
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представит к наградам обезвредивших студента полицейских Константина Калинина и Владимира Макарова.
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