Правительство РФ готово разрешить «Роснефти» поставлять газ в Европу в качестве эксперимента Фото: REUTERS

Правительство России готово предоставить компании «Роснефть» возможность экспортировать газ в Европу в качестве эксперимента.

Как следует из доклада зампредседателя правительства Александра Новака президенту РФ, с которым ознакомился «Коммерсант», кабинет министров готов разрешить «Роснефти» поставлять в Европу 10 миллиардов кубометров газа ежегодно по агентскому соглашению с холдингом «Газпром». По мнению Новака, можно проработать возможность поправок в Налоговый кодекс о привязке налога на добычу полезных ископаемых с поставок «Роснефти» к ценам на газ в Европе.

Вместе с тем свою позицию по этому вопросу высказал и «Газпром». В холдинге считают, что высокие цены на европейском рынке вряд ли сохранятся, поэтому долгосрочные решения относительно экспорта газа и законодательства о налогах будут необоснованными. Как отметили в «Газпроме», компания Игоря Сечина и так приобретает значительные объемы газа на внутреннем рынке для выполнения контрактов в России, однако при этом стремится еще и заняться экспортом голубого топлива.

В свою очередь в Министерстве энергетики РФ подчеркнули, что агентское соглашение между «Газпромом» и «Роснефтью» не противоречит закону об экспорте газа. Поскольку между позиции между компаниями разнятся, решение по этому вопросу будет принимать Владимир Путин, говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, ранее «Роснефть» обратилась в российское правительство с просьбой предоставить ей возможность экспортировать газ по газопроводу «Северному потоку – 2».