Новак: "Роснефть" попросила о возможности поставлять газ по "Северному потоку - 2"

Александр Новак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания «Роснефть» обратилась в российское правительство с просьбой предоставить ей возможность экспортировать трубопроводный газ по газопроводу «Северному потоку – 2». Такое заявление сделал вице-премьер России Александр Новак, отметив, что данный вопрос будет обсуждаться.

«Такое обращение есть, оно в правительстве РФ. Ожидаем мнения наших министерств, затем будет обсуждаться в правительстве», - заявил вице-премьер.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что строительство «Северного потока – 2» близится к завершению. По его словам, осталось 15 километров по морю. Российский лидер также сообщил о готовности Москвы транзитировать газ через территорию Украины и после 2024 года, отметив, что это вопрос «чисто коммерческого характера». Как позже уточнил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, первые поставки газа в Европу по трубопроводу могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне текущего года.