Путин до конца недели проведет видеоконференцию с лидерами прошедших в Госдуму партий Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Президент России Владимир Путин до конца недели планирует провести разговор с руководителями политических партий, прошедших в Государственную думу по итогам парламентских выборов-2021.

«Конечно, у президента будет возможность поздравить, в том числе и партию, которая стала победителем на этих выборах», – сказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как писал сайт kp.ru, по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва по спискам партий прошли «Единая Россия» (49,82% голосов), КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия – За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%). К этим пяти партиям добавились по одному представителю «Гражданской платформы», «Партии Роста» и «Родины», которые победили на одномандатных округах. Также в нижней палате парламента будут пять самовыдвиженцев.