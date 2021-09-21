Путин поручил к 2024 году обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения Фото: Михаил ФРОЛОВ

К 2024 году в России должна быть обеспечена стопроцентная доступность первичного звена здравоохранения, заявил президент России Владимир Путин на совещание по экономическому развитию.

«К 2024 году необходимо обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения, повысить качество его работы», – сказал российский лидер.

Кроме того, глава государства поручил до 2024 года отказаться от третьих смен в школах, достигнув этого за счет строительства новых школ и капитального ремонта действующих учебных заведений. Также президент дал поручение заложить средства в бюджет для ликвидации свалок в городах, модернизации инфраструктуры и поддержки малого и среднего бизнеса.

Напомним, как рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, почти 80 миллионов россиян планируется охватить обследованиями по выявлению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний на ранних стадиях. По ее словам, охват беременных женщин скринингом на ранних стадиях увеличится до 80%. Также будет расширен неонатальный скрининг на выявление наследственных заболеваний.