80 миллионов россиян пройдут медицинские обследования

Правительство утвердило план реализации Концепции демографической политики в России. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Пострадавшие в результате трагедии в Перми и их родственники получат всю необходимую помощь. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

- Сегодня в Пермском национальном исследовательском университете произошла трагедия: на беззащитных людей было совершено вооруженное нападение. Есть погибшие и пострадавшие. Это большое горе для их близких и родных, для региона, для каждого из нас, - сказал Мишустин.

Он напомнил, что по поручению президента в Пермь уже вылетели министры образования, науки и здравоохранения Валерий Фальков и Михаил Мурашко.

Премьер поручил сделать все, чтобы поддержать пострадавших и их родственников.

После этого Мишустин перешел к другим темам. Он сообщил, что правительство утвердило план реализации Концепции демографической политики в России.

- Впервые мы приняли такой комплексный документ. В нем объединены совершенно новые меры и механизмы наряду с уже реализуемыми, - сказал Мишустин.

Особо премьер остановился на повышении качества и доступности медицины и заботе о старшем поколении.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, почти 80 миллионов россиян планируется охватить обследованиями по выявлению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний на ранних стадиях.

- Планируется не только количественно, но и качественно увеличить для населения доступность методов диагностики и лечения, чтобы не менее 80% сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний выявлялись на ранних стадиях в первичном звене, - сказала Голикова.

По ее словам, охват беременных женщин скринингом на ранних стадиях увеличится до 80%. Также будет расширен неонатальный скрининг на выявление наследственных заболеваний до 36 нозологий.

Как рассказала Голикова, будут продолжены мероприятия по лекарственному обеспечению граждан, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, в том числе коронавирус. К 2025 году не менее 90% пациентов с высоким риском развития осложнений таких заболеваний будут находиться под диспансерным наблюдением и получать лекарства.

Голикова также рассказала, что к 2024 году 2,5 миллиона российских семей будут охвачены мерами соцподдержки.

- На основе принципов социального казначейства будет продолжено создание целостной системы мер поддержки семей с детьми для того, чтобы свести к минимуму риск бедности таких семей, - отметила Голикова.

Мишустин также сообщил, что правительство до конца года подготовит план адаптации экономики к глобальному энергетическому переходу.

- Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, и это уже новая реальность. Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива: нефти, газа, угля. Нужно повышать энергоэффективность, развивать альтернативную энергетику, строить соответствующую инфраструктуру, - отметил премьер.