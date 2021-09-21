Посольство Туркмении опровергло слухи об ухудшении здоровья президента Бердымухамедова

Гурбангула Бердымухамедов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сообщения в СМИ об ухудшении здоровья президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности, заявили РИА Новости в туркменском посольстве в Москве.

"Президент Гурбангулы Бердымухамедов вчера по цифровой системе провёл расширенное заседание кабинета министров, на котором были обсуждены актуальные вопросы государственной жизни и рассмотрены проекты ряда документов", - подчеркнули в посольстве, отметив, что заседание транслировали по телевидению.

Кроме того, в этот день туркменский лидер подписал несколько документов. В частности, он помиловал 258 граждан государства и шесть иностранцев в честь 30-летия независимости Туркмении.

Ранее в нескольких изданиях опубликовали информацию о том, что якобы Гурбангулы Бердымухамедов впал в кому.

Как писал kp.ru, во вторник, 21 сентября, власти Кубы объявили траур в стране в связи со смертью экс-президента Алжира Абдельазиза Бутефлики. Бывший глава государства скончался в пятницу, 18 сентября, на 84 году жизни.