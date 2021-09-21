МИД РФ назвал решение ЕСПЧ об "ответственности" Москвы за смерть Литвиненко ошибочным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство иностранных дел России считает ошибочным заявление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об «ответственности» Москвы за смерть бывшего офицера Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Литвиненко. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Как ранее писал kp.ru, ЕСПЧ постановил, что Москва обязана выплатить компенсацию в размере 100 тысяч евро Марии Картер, вдове Литвиненко. Суд аргументировал такое решение тем, что российские власти не предоставили «достаточных доказательств непричастности к гибели» бывшего сотрудника ФСБ.

Напомним, экс-офицер ФСБ РФ, бежавший из России в 2000 году, умер 23 ноября 2006 года на 44-м году жизни вскоре после получения британского гражданства. По данным Агентства по охране здоровья Великобритании, в его организме выявили значительное количество радиоактивного полония-210. Поскольку незадолго до смерти Литвиненко с ним встречались его партнеры Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, их заподозрили в причастности к отравлению. В Москве заявили о политизированности расследования.