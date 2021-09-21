Австрийские ученые обнаружили уникальный иммунный ответ на коронавирус Фото: Мария ЛЕНЦ

Ученые из Венского университета определили, что в крови зараженных коронавирусом нового типа людей присутствует уникальный паттерн иммунологических маркеров, по которым реакцию на инфекцию на ранней стадии можно отличить от ответов на другие заражения.

Как говорится в статье специалистов, опубликованной в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, для исследования отобрали пациентов, обратившихся в больницу с симптомами вирусных респираторных заболеваний не позднее чем через два дня после возникновения. По результатам ПЦР-тестов заболевших разделили на две группы - с коронавирусной инфекцией (18 человек) и без (16 человек). В качестве контрольной группы выступил 21 здоровый человек.

«Нам удалось обнаружить четыре сигнальных вещества (белки BLC, sCD30, MCP-2 и IP-10), которые были задействованы сразу после заражения SARS-CoV-2 и содержание которых в крови возросло», - рассказал ведущий автор исследования Йоханнес Коварик.

Специалисты отмечают, что результаты исследования помогут в разработке терапевтических подходов к коронавирусной инфекции, а также поспособствуют изучению постковидного синдрома.

Напомним, накануне ученые нашли новое доказательство природного происхождения коронавируса. Эксперты выявили у обитающих в Лаосе мышей коронавирусные инфекции, практически идентичные «уханьскому» варианту.