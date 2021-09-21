Вильфанд рассказал, как изменится погода в Москве после суперливня

Синоптик сообщил, что к концу недели температура немного повысится Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире радио "Комсомольская Правда" рассказал, как изменится погода в Москве после сильнейшего за 73 года ливня.

По словам синоптика, к концу недели температура немного повысится.

"22 и 23 сентября будет от 3 до 7 градусов тепла, но к концу недели, в пятницу, воздушные потоки изменятся. Они будут не северо-восточные, а юго-западные. Температура повысится до 10-13 градусов. В этом случае - это улучшение, потепление.", - сообщил Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что местами небольшие дожди все-таки будут.

"Небольшие дожди местами будут. Солнца вы не увидите, но температура повысится до 10-13 градусов и это, конечно же, улучшение.", - завершил эксперт.

Напомним, 20 сентября на российскую столицу обрушился сильнейший ливень. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, отметил, что такого дождя в столице не фиксировалось более 73 лет.