Сильнейший за 73 года года ливень обрушится на Москву 20 сентября 2021 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Около трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве в следующий понедельник, 20 сентября. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, отметив, что такого дождя в столице не фиксировалось более 73 лет.

«Такого дождя в Москве не было более 73 лет! … В Москве в осадкомеры может попасть до 16-21 мм дождя, что составляет до 1/3 месячной нормы. Мало того, такого сильного дождя в этот день (20 сентября) не было как минимум 73 года, а то и более», - написал синоптик в своем

Тишковец отметил, что сопоставимые ливни, но меньшей интенсивности (13 миллиметров) фиксировались после 1948 года только в 1952 и 1959 годах.

Кроме того, эксперт заявил, что предстоящая неделя «покажет, кто в воздушном океане хозяин». По его словам, осень в эти дни «продолжит наступать по всем фронтам» и «проявит себя самым неблагоприятным образом».

Напомним, ранее синоптики уже сообщили, что столицу ожидает очень дождливая неделя. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в период с 20 по 26 сентября в Москве ожидается выпадение больше половины месячной нормы осадков.