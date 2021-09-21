Студенту, устроившему бойню в Перми, ампутировали ногу Фото: СОЦСЕТИ

Студенту, устроившему бойню в Пермском государственном университете, ампутировали ногу. 18-летнего Тимура Бексансурова ранили при задержании, парня доставили в больницу, где медики борются за его жизнь.

Накануне он перенес сложную операцию, ему ампутировали левую ногу. Об этом сообщил источник Life.

Парень не приходил в сознание и врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Медики не дают прогнозов, выживет он или нет.

Напомним, 20 сентября 201 года Бекмансуров убил 6 человек и ранил более двадцати. Вооруженный парень в каске зашел на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени.

Расположение корпусов он знал отлично, так как с сентября начал учиться в вузе, на юридическом факультете.

Стрелка обезвредил сотрудник ДТП, одним из первых прибывший на место происшествия.

После трагедии удалось установить, что студент владел оружием на законных основаниях. К бойне он готовился заранее, копил деньги на патроны, а когда боеприпасы были куплены, оставил манифест в соцсети.