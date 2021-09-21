Как студенту Тимуру Бекмансурову удалось за 15 минут убить 6 человек в Пермском госуниверситете

Перепуганные учащиеся, услышав стрельбу, выпрыгивали из окон второго этажа. Фото: Алексей РОМАНОВ/РИА Новости

Утром 20 сентября студент юридического факультета Пермского госуниверситета 18-летний Тимур Бекмансуров впервые с начала учебного года не пришел на занятия. «Прогулял», - подумают однокурсники, но жестоко ошибутся. Вчерашний школьник все-таки явился в вуз, когда вовсю шли лекции. С заряженным дробовиком...

Бекмансуров интересовался оружием еще со школы и уже тогда говорил одноклассникам, что мечтает совершить нападение.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

В начале одиннадцатого утра студенты в аудиториях услышали звуки стрельбы, доносящиеся с улицы. Кто-то, выглянув в окно, случайно снял на телефон человека в черной военной форме, шлеме и с дробовиком наперевес. Худощавый парень шел по скверу между корпусами 8 и 6 университетского кампуса в сторону входа и палил, не целясь.

Проход на территорию свободный. В самом вузе, правда, стоят турникеты, но в этой ситуации железки по пояс мало чем могли помочь (рамок металлодетекторов в университете не было).

- Первый выстрел прозвучал где-то на улице, - рассказал kp.ru третьекурсник Юрий Васильев, который стоял у западного входа, где все началось. Парень спасся чудом. - Увидел, как бегут люди и кричат, что стреляют. Парень бил по дверям в проходной, а далее уже пошел на территорию. Я сразу побежал внутрь, выстрелы слышались сзади, но меня не зацепило.

Тимуру Бекмансурову удалось за 15 минут убить 6 человек в Пермском госуниверситете Фото: REUTERS

В панике одни студенты начали баррикадироваться в аудиториях. Другие, поняв, что стреляют уже не на улице, а в здании, стали прыгать в окна. Третьи разбежались по другим корпусам и затаились под партами.

- Я вышел за территорию, вижу, люди бегут, выстрелы, - сказал Дмитрий, один из очевидцев. - Я увидел несколько человек, которые лежали на земле в крови, оттащил их в безопасное место и пытался помочь.

ПЕРВАЯ ЖЕРТВА

Зайдя в здание, Бекмансуров прямым выстрелом убил одного из охранников, который попытался нажать тревожную кнопку.

Второй - сотрудник частной охранной организации «Арсенал-Регион», как он позже рассказал СМИ, попробовал набрать экстренные службы (112 и скорую), но так и не смог дозвониться.

Стрельба, как вспоминают студенты, длилась минут 15 - 20 Фото: REUTERS

Первокурсник с дробовиком (это было гладкоствольное ружье Huglu 12-го калибра) двинулся вглубь восьмого корпуса, потом перешел в шестой. Пока он убивал, по одной из версий, другие охранники три раза нажимали тревожную кнопку, но она не сработала, хотя в руководстве вуза эту информацию не подтверждают.

20 МИНУТ И 30 ВЫСТРЕЛОВ

Стрельба, как вспоминают студенты, длилась минут 15 - 20. Бекмансуров сделал около 30 выстрелов - 6 человек убил, 24 ранил. Остановил его младший лейтенант ДПС ГИБДД Константин Калинин.

Младший лейтенант полиции Константин Калинин.

- Я находился на смене, оформлял ДТП. Вдруг в кабинет забежал человек, крича, что рядом с университетом слышна пальба. После чего мы с напарником выдвинулись проверять информацию, увидели, как выбегают люди, была слышна стрельба. Мы организовали эвакуацию людей. Я забежал в здание, увидел, как вооруженный молодой человек спускается по лестнице. Крикнул: «Бросай оружие». Он навел оружие на меня и выстрелил. Я выстрелил в ответ. Он упал. Я подбежал к нему, убрал ружье, патроны и нож в сторону и начал оказывать ему медицинскую помощь.

Приехавшие на место скорые вместе с жертвами Бекмансурова увезли в больницу и его. Он выжил, но находится в тяжелом состоянии.

«МНЕ НРАВИТСЯ ПРИЧИНЯТЬ ЛЮДЯМ БОЛЬ»

В этот день Тимур хотел погибнуть. Об этом он написал за час до ЧП в одной из соцсетей, где оставил большущее письмо, в котором попытался объяснить, зачем он устроил в вузе стрельбу, и рассказал, как готовился к массовому убийству.

«Произошедшее не является терактом. Никто не знал о том, что я собирался сделать, - пишет нападавший. - Думал об этом давно, шли годы, и я понял, что настал час сделать то, о чем я мечтал. С середины 10-го класса начал откладывать деньги на покупку огнестрельного оружия...»

Рассказал Бекмансуров миру и о том, как проходил освидетельствование у психиатра, как получал лицензию на оружие. Все по правилам: прошел психиатрическую экспертизу в марте этого года, получил охотничий билет, прошел обучение по безопасному обращению с оружием, сдал экзамен, прошел проверку сейфа сотрудниками Росгвардии.

Лицензия была на руках у 18-летнего парня уже 28 апреля. В тот же день он купил оружие - помповый дробовик.

После случившегося в Перми было возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 105 УК РФ «убийство двух и более лиц» Фото: REUTERS

В качестве места для массового убийства рассматривал торговые центры, больницы, театры, вокзал, но остановился на ПГНИУ:

«Года 4 назад, наверное, я был бы рад сюда поступить, но сейчас это уже не имеет значения. Я заприметил этот вуз еще во времена, когда ходил в него на курсы в 9-м классе, мне понравилось большое количество корпусов и студентов, есть где разгуляться, да и сама локация выглядит неплохо, куда лучше, чем гнилые хрущевки вокруг. Не самое худшее место, чтобы умереть».

А еще он не раз пожаловался на странное психическое состояние: «Все вокруг выглядит так искусственно, как во сне, словно я наблюдаю за действиями моей оболочки от третьего лица. Всегда сложно было общаться с людьми, непонятны их эмоции. Что уж держать в тайне, еще со времен начальной школы я понял, что мне нравится причинять людям боль».

«МЫ МОГЛИ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЭТО»

Очевидно, что некоторых ребят стрелок убивать не хотел. Он написал об этом в том же посте:

«За время общения с однокурсниками пара человек показались мне теми, кто достоин жить. Если встречу кого-нибудь из них, то дам уйти».

kp.ru нашел одного из них.

- Я знал Тимура с сентября, - рассказал студент Артем. - Он показался мне необщительным, разговаривал только с парнями из нашей группы. Тимур негатива ни к кому ни разу не выражал: ни к учителям, ни к ученикам. Он говорил как-то, что у него есть лицензия на оружие. Но это же не значит, что он всех убить хочет.

Тимур намеренно не пошел в корпус, где учились его однокурсники, чтобы не убить приятелей.

А вот его бывшая одноклассница вспоминает, что его интерес к оружию всегда вызывал беспокойство.

- Вроде был тихим, себе на уме, но к подобной тематике интересы были, а поняли мы это, когда он на уроках отвечал лучше всех на вопросы по войне, про оружие, и стрелял в тире лучше всех. И он вслух говорил, не скрывал, что мечтает совершить нападение. Говорил, типа, в школе стрелять смысла нет. Людей мало. Знаете, что самое страшное в этой ситуации? То, что мы могли предотвратить это. Но не отнеслись серьезно, думали, так шутит. Почти все знали о том, что он собирается сделать, но никто не подошел и никому об этом не сказал, чтобы с ним проработали эту проблему заранее…

Трагические уроки прошлого Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ОФИЦИАЛЬНО

После случившегося в Перми было возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 105 УК РФ «убийство двух и более лиц». Расследовать его будет центральный аппарат СК. 21 сентября объявлен днем траура. На месте происшествия побывал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который заявил, что семьям пострадавших будет оказана помощь.

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