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Политика22 сентября 2021 6:49

Байден и Джонсон согласовали подход к России и Китаю

На встрече в Белом доме они договорились, что подход к РФ и КНР должен основываться на общих ценностях Великобритании и США
Источник:kp.ru
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден в Белом доме

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден в Белом доме

Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден провели переговоры в Белом доме, обсудили насущные проблемы, а также согласовали подход к России и Китаю.

«Премьер-министр и президент обсудили ряд международных тем, включая Китай и Россию. Они договорились, что Великобритания и США будут придерживаться подхода к этим вопросам на основании общих ценностей», - сообщил представитель главы британского правительства.