Байден и Джонсон согласовали подход к России и Китаю

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден в Белом доме Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден провели переговоры в Белом доме, обсудили насущные проблемы, а также согласовали подход к России и Китаю.

«Премьер-министр и президент обсудили ряд международных тем, включая Китай и Россию. Они договорились, что Великобритания и США будут придерживаться подхода к этим вопросам на основании общих ценностей», - сообщил представитель главы британского правительства.