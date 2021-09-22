Ученые из Китая предположили, что вспышка коронавируса в США началась еще в сентябре 2019

Ученые из Китая предположили, что вспышка коронавируса в США могла начаться еще в сентябре 2019 Фото: REUTERS

Ученые из Китая предположили, что вспышка коронавируса в США могла начаться еще в сентябре 2019. Об этом говорится в исследовательской статье, опубликованной на платформе ChinaXiv, принадлежащей Академии наук КНР.

"Исходя из выбранных для анализа 12 репрезентативных регионов в США, случай первого инфицирования с вероятностью 50% в основном мог иметь место между августом и октябрем 2019 года, что раньше по сравнению с официально объявленной датой первого подтвержденного случая в США - 20 января 2020 года", - утверждают авторы исследования.

Чтобы определить дату начала вспышки вируса, ученые использовали данные о количестве подтвержденных случаев заболевания и на основе этих данных они применили математический анализ оценки возможного общего числа инфицированных. Учитывались как подтвержденные случаи, так и невыявленные.

Считается, что большинство дат первого случая заражения с вероятностью 50% находятся в промежутке с августа по октябрь 2019 года.

"Результаты расчетов показывают, что эпидемия COVID-19 с высокой вероятностью начала распространяться в США примерно в сентябре 2019 года", - говорится в исследовании.

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