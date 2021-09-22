Россия возобновит авиасообщение с ЮАР, Джибути, Перу, Новой Зеландией и Данией с 5 октября 2021 Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия с 5 октября текущего года возобновляет прямое авиасообщение с Джибути, Перу, Южно-Африканской республикой (ЮАР), а также Новой Зеландией и Данией. Об этом в среду, 22 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 5 октября 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами», – говорится в заявлении оперштаба.

Как уточняется, речь идет о маршрутах Москва - Джибути с частотой два рейса в неделю; Перу по маршруту Москва - Лима с частотой два рейса в неделю; ЮАР по маршруту Москва - Кейптаун, а также Москва - Йоханнесбург с частотой два рейса в неделю; Новой Зеландии по маршруту Москва - Веллингтон по два рейса в неделю; Дании по маршруту Санкт-Петербург - Копенгаген с частотой два рейса в неделю.

Кроме того, увеличивается число регулярных рейсов по ранее открытым направлениям, однако Танзания остается закрытой, по крайней мере до 1 ноября 2021 года.

Напомним, в минувший вторник, 21 сентября, Россия возобновила авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.