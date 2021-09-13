Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией 21 сентября 2021 года

Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские власти приняли решение возобновить авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией 21 сентября 2021 года. Об этом сообщил Telegram-канал правительства России со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией с 21 сентября, — гласит текст сообщения.

Также с этого же дня будут возобновлены полеты в Египет и Турцию из аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что Россия снимет все ограничения на авиасообщение с Белоруссией, введенные на фоне пандемии, с 21 сентября 2021 года. Как отмечал российский лидер Владимир Путин, до введения ограничений между Россией и Белоруссией осуществлялось более 200 рейсов еженедельно, в настоящее же время только 36. Он подчеркнул, что за два дня объемы перевозок вряд ли восстановятся, однако восстановление рынка, по мнению Путина, должно произойти быстро.