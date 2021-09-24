Последние новости на утро 24 сентября 2021: Число погибших альпинистов на Эльбрусе выросло до пяти

Важные новости утра Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Последние новости на утро 24 сентября 2021 года.

Общее число погибших туристов на Эльбрусе возросло до пяти человек. До этого было известно только о трех жертвах. Еще 14 граждан прибывшим на гору спасателям удалось эвакуировать, 11 из них госпитализированы в медучреждение. Напомним, группа альпинистов запросила помощь у спасателей из-за ухудшения погодных условий. Все происходило на высоте 5 400 метров - на Эльбрусе поднялся сильнейший ветер, а после началась метель. Участниками восхождения на гору стали 19 человек, среди которых были опытные гиды. Перед своим подъемом альпинисты успели зарегистрировать маршрут, что позволило спасателям понять, где они находятся.

На Камчатке удалось обнаружить предполагаемые обломки вертолета Ка-27, который несколько часов назад пропал. Части вертолета нашли на склоне горы Острой, на высоте около 950 метров над уровнем моря. Судьба экипажа пока неизвестна.

Кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет поддержал ввод трубопровода "Северный поток - 2" в эксплуатацию. Однако он заявил о необходимости дать "геополитические" гарантии о транзите газа через Украину.

Правительство РФ введет акциз на сталь со ставкой 2,7%. Также планируется изменит подход к расчету налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду, коксующийся уголь и удобрения.

Палата представителей конгресса США приняла оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций в отношении России. За его принятие проголосовали 316 человек, 113 - против.

Спустя четыре года экс-глава каталонского правительства Карлес Пучдемон был задержан на острове Сардиния по постановлению Верховного суда Испании. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств.