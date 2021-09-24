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Звезды24 сентября 2021 18:03

Nirvana переиздаст альбом Nevermind в честь его 30-летия

Релиз запланирован на 12 ноября
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Релиз запланирован на 12 ноября

Релиз запланирован на 12 ноября

Рок-группа Nirvana переиздаст культовый альбом Nevermind, в честь его 30-летия. Об этом сообщает музыкальный журнал Pitchfork.

Идеей повторного релиза заинтересовались две компании — Geffen и UMe. Релиз запланирован на 12 ноября.

Стандартное переиздание пластинки толщиной семь дюймов включит в себя четыре трека, записанные на две стороны. На стороне A будет записана Endless, Nameless, а на стороне B — Even In His Youth и Aneurysm.

Nevermind Super Deluxe включит в себя 8 пластинок, 5 компакт-дисков, бонусную 7-дюймовую пластинку и запись недавно отреставрированного видео с концерта 25 ноября 1991 года в Paradiso.

Сайт kp.ru рассказывал, что американец с обложки альбома Nirvana подал иск о распространении детской порнографии. Спустя 30 лет Спенсер Элден требует с участников группы и фотографа по 150 тысяч долларов.