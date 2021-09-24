ВСУ обвинили российских военных в нарушении воздушного пространства на учениях в Черном море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины обвинили российских военных в нарушении воздушного пространства и вторжении в зону военных учений республики в Черном море.

Российские разведывательные самолеты Су-24 МР и Ил-20 якобы неоднократно нарушили правила использования воздушного пространства, оказавшись в зоне, которую Киев зарезервировал для проведения учений. Самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, в то время как украинские военные выпускали по ним зенитные управляемые ракеты, говорится в Facebook командования воздушных сил ВСУ.

«Российское руководство в очередной раз демонстрирует свое истинное лицо, устраивая провокации и подвергая опасности собственных военных летчиков», – сказано в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, в марте 2021 Государственная пограничная служба Украины обвинила России в нарушении воздушного пространства российским вертолетом в Сумской области.