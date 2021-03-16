Украина заявила о нарушении госграницы российским вертолетом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная пограничная служба Украины требует от России объяснений за нарушение воздушного пространства российским вертолетом в небе над Сумской областью. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины в Сумской области зафиксировал залет вертолета из Российской Федерации на расстояние около 50 метров на территорию Украины», – говорится в заявление, опубликованном на сайте Госпогранслужбы Украины.

Как заявляют в украинском ведомстве, российский вертолет залетел на территорию Украины, после чего развернулся и покинул воздушное пространство незалежной.

Госпогранслужба уточняет, что немедленно уведомила пограничное управление погранслужбы Федеральной службы безопасности России о нарушении, потребовав сообщить принадлежность вертолета и обстоятельства произошедшего.

«Сейчас ожидается ответ от пограничников России», - говорится в сообщении ведомства.