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Происшествия24 сентября 2021 23:08

Спасатели отправятся за телами погибших на Эльбрусе альпинистов утром 25 сентября

Спустить тела пока мешают плохие погодные условия
Абдулла ШАКИРОВ
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Спасатели отправятся за телами погибших на Эльбрусе альпинистов утром 25 сентября

Спасатели отправятся за телами погибших на Эльбрусе альпинистов утром 25 сентября

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Спасатели планирует отправиться за телами трех альпинистов, погибших на Эльбрусе, в субботу, 25 сентября, не раньше 8:00 по московскому времени.

Спустить тела альпинистов в пятницу, 24 сентября не удалось, поскольку на Эльбрусе были неблагоприятные погодные условия, рассказал источник РИА Новости в экстренных службах. Он отметил, что группа спасателей не сумела дойти до места нахождения погибших.

Как писал сайт kp.ru, на участников восхождения обрушились мощнейшая метель и сильный ветер. В 20-градусный мороз альпинистов накрыла снежная буря, ветер усилился до 40 м/с. В результате пять человек погибли.

Благодаря тому, что маршрут был зарегистрирован в МЧС России, удалось быстро определить участок спасательной операции и эвакуировать живыми 14 человек из 19.

Ранее ранее появился предварительный список имен 19 туристов, которые запросили помощи МЧС на Эльбрусе. Ведомство также опубликовало видео спасения туристов.