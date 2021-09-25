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В мире25 сентября 2021 2:45

Кортеж Зеленского усилили после покушения на его помощника

Ранее в МВД Украины заявили, что совершивший покушение на помощника президента действовал не один
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Кортеж Зеленского усилили после покушения на его помощника

Кортеж Зеленского усилили после покушения на его помощника

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского был усилен после того, как на автомобиль его помощника Сергея Шефира накануне было совершено нападение. Об этом сообщает издание "Украинская правда".

- Корреспондент УП заметил обновленный кортеж президента. Теперь Зеленский ездит с сиренами и мигалками, на большой скорости. Увеличилось и само число машин… Кортеж видели на Обуховской трассе (в Киевской области), он двигался в сторону государственных дач около девяти часов вечера, - пишет издание.

Накануне сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Украины составили предположительный портрет нападавшего на помощника президента Украины Сергея Шефира. По данным МВД страны, к нападению причастны несколько человек, также известно, что стрелявшие использовали глушитель.

Ранее сайт kp.ru писал, что неизвестные совершили покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Его автомобиль обстреляли из оружия, в машину выпустили более 10 пуль.