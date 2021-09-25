Вирусолог рассказал об особенностях предполагаемой волны коронавируса в России

Вирусолог рассказал об особенностях новой волны коронавируса в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев рассказал об особенностях новой коронавирусной волны в России, в случае ее прихода.

По словам эксперта, если в стране и будет всплеск заболеваемости covid-19, то он не коснется Москвы и Санкт-Петербурга, а скажется на других регионах страны.

- По динамике заболеваемости понять, идет настоящая новая волна коронавируса или нет, пока нельзя. Рост числа инфицированных может быть связан с тем, что дети пошли в школы, а студенты в университеты, – объяснил Скулачев в эфире радио Sputnik.

При этом специалист добавил, что особую роль сейчас играет прохладная осенняя погода, которая способствует распространению вируса среди граждан.