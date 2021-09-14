Врач-инфекционист заявил, что новую волну коронавируса могут усугубить сезонные болезни Фото: Александр ГЛУЗ

Новая осенняя волна коронавирусной инфекции не будет принципиально отличаться от прошлой, однако ее могут усугубить сезонные инфекции. Такое заявление сделал главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, отметив также возможность увеличения заболеваемости COVID-19 среди детей.

Специалист заявил, что новая волна коронавируса не будет меньше предыдущей, а превалировать в этот раз будет «дельта» штамм.

«Отмечу, что превалирующим останется «дельта» штамм коронавируса, возможно «дельта-плюс». Его мы уже видели, он вызвал подъем заболеваемости летом. Скорее всего будут болеть все восприимчивые люди, независимо от возраста», - приводит РИА Новости слова врача.

Поздняков отметил, что осенью возможно сочетание COVID-19 с другими респираторными инфекциями, однако на сегодняшний день неизвестно, как может повести себя дельта-штамм коронавируса в подобных условиях.

По словам эксперта, тяжесть заболеваний не будет меньше, чем летом, но ожидается увеличение обращений среди детей, поскольку начался учебный год. Согласно прогнозам, новая волна COVID-19, как и все предыдущие, продлится два-три месяца. Вероятность локдауна, по его мнению, крайне мала.

Напомним, ранее главврач Коммунарки Денис Проценко спрогнозировал четвертую волну коронавируса осенью 2021 года.