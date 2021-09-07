Главврач Коммунарки Денис Проценко прогнозирует четвертую волну пандемии осенью 2021 года

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил вероятность новой волны заболеваемости коронавирусом. Он отметил, что количество заболевших в России может начать расти в конце сентября - начале октября.

Проценко связал это с сезонным фактором - осенью традиционно растет заболеваемость гриппа и ОРВИ, сейчас к ним также присоединился COVID-19.

"Совпадение определенных факторов - сезон, возвращение из отпусков и начало учебного года - может создавать предпосылки для напряжения этой ситуации в конце сентября — начале октября", отметил Проценко.

Он напомнил, что единственный эффективный способ защитить себя от заболевания - это вакцинация, пишет Е1. Проценко назвал ее самым безопасным подходом к вопросу безопасности собственного здоровья.

Как ранее писал сайт kp.ru, Денис Проценко назвал главную проблему российского здравоохранения во время пандемии. По мнению главврача это - отсутствие лекарств и должной системы лечения и восстановления пациентов, переболевших коронавирусом.