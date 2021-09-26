Роспотребнадзор: Почти 100% мутаций коронавируса в России составляет штамм «Дельта»

Почти 100% мутаций коронавируса в России составляет штамм «Дельта» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти 100% мутаций коронавируса в России приходится на штамм «Дельта», рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Практически все циркулирующие на данный момент на территории РФ варианты коронавируса – это «Дельта» и ее производные», – передает слова специалиста ТАСС.

Вирусолог подчеркнул, что штамм «Дельта» самый активно распространяющийся вариант COVID-19, и такие штаммы, как «Альфу», «Бета» и «Гамма» ему заметно уступают. По его словам, вариантов коронавируса, представялющих большую опасность, чем «Дельта», в России и в мире пока не выявлено.

Как отметил Хафизов, полностью исключать наличие в РФ штамма «Мю» нельзя, однако в Европе доля заражений им упала уже в 10 раз, а в Южной Америке на пике заболевания на этот вариант приходилось всего 5% заражений коронавирусом.

«Потому даже если завоз мю-штамма и был, то, скорее всего, особой опасности это не представляет», – считает специалист.

Напомним, ранее Центр имени Гамалеи модифицировал вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» под штамм «Дельта».

Как писал сайт kp.ru, директор Научного исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что эффективность «Спутника V» против штамма «Дельта» гораздо выше, чем у западных препаратов компаний Moderna и Pfizer.