Гинцбург: Эффективность «Спутника V» против штамма «Дельта» выше, чем у вакцин Moderna и Pfizer

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Фото: кадр из видео

Эффективность российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутника V» против штамма «Дельта» гораздо выше, чем у западных препаратов компаний Moderna и Pfizer, заявил директор Научного исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Как сообщил специалист в прямом эфире, организованном Российским еврейским конгрессом, эффективность «Спутника V» составляет от 83% до 94%, в то время как у препаратов американских производителей – 40-50%.

«Тот подход, который был использован Moderna и Pfizer, по своей эффективности по отношению к защите от дельта-штамма гораздо хуже работает», – сказал Гинцбург.

Академик отметил, что более низкая эффективность американских вакцин подтверждается данными Минздравов тех стран, в которых они применяются.

Как писал сайт kp.ru, ранее исследование Национального университета Кордовы в Аргентине подтвердило, что «Спутник V» имеет более высокую эффективность против штамма «Дельта», чем препараты AstraZeneca и Sinopharm.

Напомним, ученые из Санкт-Петербурга доказали эффективность «Спутника V» против тяжелой формы штамма «Дельта».