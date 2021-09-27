С 1 октября 2021 детские пособия в России будут начислять только на карту «Мир» или выплачивать наличными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 октября 2021 года в России изменится порядок выплаты ежемесячных пособий семьям с низким доходом: с этого дня их можно будет получить только на карту «Мир» или наличными. Кроме того, родители могут получить выплату на обычный счет, к которому не привязана карта.

Таким образом, изменения коснутся лишь тех россиян, которые получают детские пособия на карты международных платежных систем. Тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (на сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой, нововведение не затронет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в октябре Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий тратить детские пособия на цели, не связанные с детьми. Родителям и опекунам могут запретить расходовать средства на спиртное и сигареты. В будущем список планируют расширить. Чтобы иметь возможность проконтролировать расходы, пособия предлагается выплачивать на электронные счета, на которых можно отследить все трансакции.