Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий тратить детские пособия на алкоголь и сигареты Фото: Евгения ГУСЕВА

В октябре Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий тратить детские пособия на цели, не связанные с детьми. Родителям и опекунам могут запретить расходовать средства на спиртное и сигареты. В будущем список планируют расширить.

Чтобы иметь возможность проконтролировать расходы, пособия предлагается выплачивать на электронные счета, на которых можно отследить все трансакции.

В аппарате комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей подтвердили «Известиям», что рассмотрение документа намечено на октябрь. Законопроект внесен в нижнюю палату в июне 2021 года.

В Госдуме большинство фракций выступают в поддержку документа, признают его социальную значимость. Но пока механизм контроля за тратами детских пособий до конца не понятен.

Парламентарии соглашаются, что детские деньги должны тратиться на детей и укрепление института семьи, а никак не на пагубные привычки.

А вот первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, член КПРФ Николай Арефьев уверен, что никакой механизм контроля не требуется.

- Родители сами понимают, на что тратить данные деньги. Если же они идут на алкоголь и сигареты, то должны среагировать соответствующие органы, - отметил депутат.