Спасатели завершили работы на месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае

Поиски потерпевшего крушение самолета Ан-26 в Хабаровском крае велись и с земли, и с воздуха. Фото: Денис Абрамов/ТАСС

Спасатели завершили все работы на месте падения самолета Ан-26 в Большехехцирском заповеднике под Хабаровском. Об этом утром в понедельник, 27 сентября, рассказали в пресс-службе МЧС.

«Сводная группировка Амурского спасательного центра и Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю завершила работы на месте крушения самолета Ан-26 на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике», - сообщил представитель ведомства ТАСС.

Он добавил, что на месте крушения спасатели помогали следователям и представителям Межгосударственного авиационного комитета (МАК), разбирали конструкции самолета и очищали от деревьев место катастрофы. В краевом главке МЧС продолжает действовать оперативный штаб, а с родственниками погибших работают психологи ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, самолет Ан-26 пропал с радаров в среду, 22 сентября. Воздушное судно выполняло технический полет, и в тот момент находилось в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. На его борту находился экипаж из шести человек, выжить не удалось никому из них.

Ранее сообщалось, что обломки самолета разлетелись на десятки метров, однако спасателям вместе со следователями удалось найти черные ящики. Записи бортовых самописцев должны помочь выяснить причины крушения Ан-26. По одной из версий, самолет из-за плохой видимости в непогоду (дождь, сильный ветер) мог столкнуться с сопками в Большехехцирском заповеднике.