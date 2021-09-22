Самолет Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском в среду, 22 сентября. На борту, предположительно, находятся шесть человек. Информацию подтвердил kp.ru источник в МЧС России.

По предварительной информации, воздушное судно выполняло технический полет в 38 км от столицы Хабаровского края - в районе заповедника Хехцир. В этот момент связь с ним пропала. Источник уточнил, что самолет принадлежит ЗАО "Летные проверки и системы".

"Для поиска воздушного судна привлечен вертолет Росавиации. Из Хабаровска на место выдвинулись спасатели Амурского СЦ, - уточнили в МЧС России. - В готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту. Поиски осложнены темным временем суток и неблагоприятными метеоусловиями".

Ранее сайт kp.ru писал, что 12 сентября 2021 года при совершении жесткой посадки пассажирским самолетом L-410 в Иркутской области погиб один человек. Позднее появилось видео с места происшествия. На кадрах крушения в Иркутской области очевидцы просят носилки для пострадавших.