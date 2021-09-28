Лавров: РФ и Вьетнам договорились наращивать сотрудничество в военной сфере

Сергей Лавров сообщил, что РФ и Вьетнам договорились наращивать сотрудничество в военной сфере Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что РФ и Вьетнам договорились наращивать сотрудничество в военной сфере. Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном.

- Подтвердили намерение последовательно наращивать военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в сфере оборонной безопасности, — сообщил Лавров.

Напомним, Вьетнам намерен в ближайшем будущем начать розлив российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V". Коммерческим розливом российского препарата займется компания VABIOTECH, мощность предприятия составит 5 миллионов доз в месяц. Она уже получила сертификат от разработчика вакцины – научного центра имени Гамалеи. Вся партия препарата будет распределена во Вьетнаме.Как отметил посол Вьетнама в РФ Минь Кхой, "Спутник V" является единственной в стране вакциной, произведенной по трансферу технологий.