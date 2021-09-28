Макрон: Расторжение контракта с Австралией по подлодкам не повлияет на политику Франции

Эмманюэль Макрон Фото: REUTERS

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что политика Франции в Индо-Тихоокеанском пространстве останется прежней, и ситуация с разрывом Австралией контракта по подлодкам на нее никак не повлияла. Об этом политик заявил на пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

По словам Макрона, разрыв контракта австралийцами оказал влияние на промышленность Франции, но оно носит "ограниченный характер", так как сборка подлодок должна была осуществляться в Австралии. В то же самое время, выбор партнеров "будет иметь последствия", пообещал президент.

Макрон уточнил, что уже разговаривал на эту тему с главой США Джо Байдненом, и в октябре у них запланирована еще одна беседа.

Как ранее писал сайт kp.ru, 15 сентября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон официально объявил о разрыве соглашения с Францией о строительстве подводных лодок.

Это связано с трехсторонним соглашением AUKUS с Великобританией и США, по которому Австралия получит технологии американских субмарин и сможет их строить на своей территории, следовательно, необходимости покупать европейские подлодки больше нет.