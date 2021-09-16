Захарова припомнила Франции отмену сделки с РФ по двум авианосцам «Мистраль»

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, который ранее заявил, что французские власти считают разрыв контрактов с Австралией по подлодкам подрывом доверия, и у них есть вопросы к поведению Вашингтона. Российский дипломат решила напомнить Парижу об отмене сделки по двум авианосцам «Мистраль».

«Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции, вроде бы, дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам «Мистраль». Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?», - написала представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram.

Напомним, в минувшую среду, 15 сентября, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон официально объявил о разрыве соглашения с Францией о строительстве подводных лодок. По словам главы австралийского правительства, Канберра решила не продолжать программу подлодок, о чем уже уведомила французскую сторону.

Как отметил Моррисон, представляя с лидерами США и Великобритании новую инициативу, Австралия собирается на своей территории строить атомные подводные лодки, технологии по разработке которых она получит в рамках нового трехстороннего партнерства с Вашингтона и Лондона.