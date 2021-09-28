Венгрия назвала "посягательством на суверенитет" критику соглашения с "Газпромом"

Накануне Россия и Венгрия достигли нового долгосрочного соглашения о поставках газа Фото: REUTERS

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто ответил на угрозы Украины обратиться в Еврокомиссию из-за соглашения о поставках газа, которое Будапешт подписал с российским "Газпромом". Сийярто заявил, что Венгрия рассматривает это как посягательство на суверенитет страны.

Дипломат выступил на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и напомнил, что для центральной Европы поставки энергоресурсов - вопрос национальной безопасности. Поэтому Венгрия воспринимает российский газ как "главный вариант, который дает возможность не закупать его с дальними поставками", пишет ТАСС.

"Венгрия подписала контракт на 15 лет и отвергает любые попытки посягать на ее суверенитет", - подчеркнул Сийярто.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия и Венгрия достигли нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа. Оно вступит в силу 1 октября 2021 года и рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет. "Газпром" будет поставлять в Венгрию ежегодно 4,5 миллиарда кубометров природного газа.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал подписание Венгрией газового контракта с Россией "ударом" для Киева и заявил, что незалежная на этот "удар" ответит.