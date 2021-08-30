Венгрия и Россия достигли нового соглашения о поставках газа

Благодаря новой сделке Венгрия будет закупать газ по гораздо более выгодной цене Фото: REUTERS

Венгрия и Россия достигли нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа. Оно вступит в силу 1 октября 2021 года.

Новое соглашение было принято после рабочей встречи главы венгерского МИД Петера Сийярто с главой “Газпрома” Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге.

“В 1995 году было заключено последнее долгосрочное российско-венгерское соглашение о поставках газа. Сегодня мы можем приблизиться ко второму”, - анонсировал на своей странице в Фейсбук Петер Сийярто.

Как стало известно позже, соглашение с “Газпромом” действительно было достигнуто. Оно рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет. "Газпром" ежегодно будет поставлять 4,5 млрд кубометров природного газа в Венгрию.

По словам Сийярто, благодаря новой сделке Венгрия будет закупать газ по гораздо более выгодной цене, чем по контракту, срок действия которого истекает.

Как ранее писал сайт kp.ru, "Газпром" официально сменил прописку, переехав из Москвы в "Лахта-центр" в Санкт-Петербурге. По оценкам экспертов, только благодаря налоговым отчислениям, бюджет Северной столицы сможет получать дополнительно по несколько десятков миллиардов рублей. В 2020-м компания перечислила в бюджет Москвы 20 млрд, а годом ранее цифра составила внушительные 86 млрд. Это более 10% от всего годового бюджета Петербурга.