Стоимость акций "Газпрома" обновила исторический максимум 4 октября 2021 года

Цена акций российской компании "Газпром" обновила исторический максимум Фото: REUTERS

Цена акций российской компании "Газпром" обновила исторический максимум, поднявшись выше 369,5 рубля впервые с апреля 2008 года. Об этом следует из данных торгов Московской биржи.

К 13:00 по московскому времени акции "Газпрома" росли на 1,67 процента - до 369,33 рубля. При этом в ходе торгов понедельника котировки поднимались до 369,66 рубля. Это новый исторический максимум.

2 октября 2021 года начала поставки газа в Хорватию. Голубое топливо прокачивается в балканскую страну через трубопровод "Турецкий поток". Как отмечается в сообщении компании, поставки по этому маршруту начались благодаря строительству нового магистрального газопровода в Венгрии и расширению газотранспортных систем в Болгарии и Сербии.

С 1 октября 2021 года компания начала поставки газа в Венгрию через тот же газопровод. Накануне сообщалось, что компания MVM CEEnergy Ltd подписала с российской корпорацией контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров голубого топлива в год. Договор будет действовать на протяжении 15 лет.