Врач предупредила об опасности последовательного заболевания коронавирусом и гриппом

Заражение COVID-19 и гриппом может закончиться плачевно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Последовательное заболевание коронавирусной инфекцией и гриппом может закончиться для пациента крайне плачевно, заявила в эфире радио "Комсомольская правда" доктор медицинских наук, профессор, президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова.

"Мы уже сталкиваемся (не только мы, но и весь мир сталкивается) с очень широким распространением постковидного синдрома, то бишь, развивается определенный симптомокомплекс болезни у переболевших ковидом, в том числе, и легко переболевших, - констатировала Шестакова. - И поэтому вот у этих людей если еще развивается тяжелая другая респираторная инфекция, то последствия могут быть крайне тяжелыми и крайне плачевными".

По словам эксперта, заболевания бьют по идентичным "мишеням" в организме, вследствие чего и угроза тяжелого течения в случае поочередного воздействия возрастает многократно.

Профессор подчеркнула, что главная защита от этого – вакцинация. В частности, именно этот фактор помог легче перенести пандемию прошлой осенью, уверена Шестакова.

"В прошлый год эпидсезон по гриппу был очень спокойный, но надо не забывать, что тогда была проведена очень массивная вакцинопрофилактика гриппа, то есть, охват был очень высокий населения – более 60% было привито", - аргументировала доктор медицинских наук.

Как ранее писал сайт kp.ru, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, что будет есть человек одновременно заразится и гриппом, и коронавирусом. Такая ситуация возможна и от нее никто не застрахован.

Болезнь в таком случае будет протекать очень тяжело, особенно у некоторых групп населения.