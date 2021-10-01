Врач рассказал об опасности одновременного заражения гриппом и COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, что будет есть человек одновременно заразится и гриппом, и коронавирусом. Такая ситуация возможна и от нее никто не застрахован.

Болезнь в таком случае будет протекать очень тяжело, особенно у некоторых групп населения.

- В прошлый сезон гриппа практически не было, поэтому и заразиться двумя заболеваниями было нереально, - отмечает врач.

По его прогнозам, в этом году гриппа будет больше, чем в 2020 году. К ним присоединятся два новых штамма коронавируса. Плюс в осенний период россияне входят с ослабленным иммунитетом, восстановление после перенесенного коронавируса долгое.

- Поэтому вероятность заразиться коронавирусом и гриппом есть. Вероятно какая-то часть ковида в этом сезоне будет пересекаться с ОРВИ, а часть — с гриппом. Для большинства людей не пожилого возраста большой разницы не будет, но может частота каких-то осложнений увеличится, — объяснил врач в беседе с ФАН.

А вот для пожилых людей подобное сочетание может оказаться роковым.

В свою очередь доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов отметил, что для снижения числа погибших от коронавирусной инфекции в России следует совершенствовать схему лечения COVID-19.

Врач уверен, что эффективное лечение должно начинаться с первого дня болезни. Важно так же скорректировтаь вакцинацию в мире.

- Поэтому следует не по третьему разу где-то вакцинироваться, как, например, в Израиле, а отдать вакцину в бедные страны Азии и Африки, потому что без этого не остановится эпидемический процесс, пока в планетарном масштабе не будет коллективной иммунной прослойки, - сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.