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В мире9 октября 2021 19:46

Данные экзитполов: правящая партия побеждает на выборах в Чехии

Преимущество перед ближайшим преследователем составляет около процента
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Преимущество лидеров совсем небольшое

Преимущество лидеров совсем небольшое

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центристская партия ANO премьера Чехии Андрея Бабиша с минимальным преимуществом побеждает в парламентских выборах, свидетельствуют данные эксзитпола, проведенного STEM/MARK и STEM для ТВ-канала CNN Prima News.

По данным экзитпола, ANO набрала 27,75%, а "Вместе" (коалиция трех либеральных партий) - 26,44%. Также пятипроцентный барьер преодолели союз Пиратской партии и движения "Старосты и независимые" (15,01%) и партия "Свобода и прямая демократия" (10,01%).

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Чехии Милош Земан подписал закон о низкоуглеродистых технологиях для строительства нового блока атомной электростанции "Дукованы", который исключает участие в создании нового блока АЭС российских и китайских компаний.

Закон определяет, что для строительства нового энергоблока могут использовать только технологии поставщиков из стран, которые присоединились к международному соглашению о государственных закупках 1996 года.