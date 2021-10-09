Премьер Бабиш признал поражение правящей партии на выборах в Чехии

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш Фото: REUTERS

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал поражение на выборах возглавляемого им центристского политического движения ANO ("Акция недовольных граждан"). Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции, посвященной итогам голосования.

"Я должен признать наше поражение, поздравляю с победой лидера движения "Вместе" господина Фиалу", - заявил Бабиш.

По его словам, ключевую роль в распределении голосов сыграла Прага, где коалиция "Вместе" получила решающий перевес.

Вместе с тем Бабищ отметил, что правящая партия набрала "очень большое число процентов, несмотря на разные домыслы и обвинения".

По результатам подсчета, коалиция "Вместе" получила 27,7% голосов, в то время как ANO – 27,1%.

Партийная коалиция "Вместе" включает в себя праволиберальную Гражданскую демократическую партию, христианских демократов и партию "Традиция Ответственность Процветание 09".

Как ранее писал сайт kp.ru, экзитпол проведенный STEM/MARK и STEM для ТВ-канала CNN Prima News, показал несколько иную картину.