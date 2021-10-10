В Дании озвучили "кошмарный сценарий" для Европы при дефиците газа и холодной зиме

При худшем сценарии цены на газ "сойдут с ума" Фото: REUTERS

Европейские газохранилища перед предстоящей зимой заполнены лишь на 72%, и это самый низкий уровень за десятилетие, а если к этому еще добавится холодная зима, то это станет кошмаром для Европы, пишет журналист датской газеты Jyllands-Posten Поуль Ларсен.

По его словам, есть несколько сценариев развития ситуации, но нельзя исключать наихудший – аномальные морозы. В такой ситуации цены на энергоносители совершенно "сойдут с ума", а в странах начнут вводить "энергетические пайки", спрогнозировал Ларсен.

Даже если предположить, что зима будет немного холоднее нормы, ничего хорошего от этого европейцам ждать не приходится, утверждает аналитик. В частности, ожидается скачок цен на тепло и электроэнергию.

Как ранее писал сайт kp.ru, неожиданно холодная осень вместе с еще более приближающейся зимой грозит вызвать большие потрясения в Европе. Руководство стран Старого света оказалось не готово к тому, что в XXI веке им придется столкнуться с такими угрозами как холод и голод.