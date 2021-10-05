Эксперты бьют тревогу: Зимой Европа будет замерзать и голодать

Европе пророчат тяжелую суровую зиму. Фото: Shutterstock

Неожиданно холодная осень вместе с еще более приближающейся зимой грозит вызвать большие потрясения в Европе. Руководство стран Старого света оказалось не готово к тому, что в XXI веке им придется столкнуться с такими угрозами как холод и голод.

Самой главной опасностью для Северного полушария агентство Bloomberg называет полярный вихрь, чье нетипичное поведение может привести к тому, что нас ждет одна из самых холодных зим за последнее время.

Как пишут мировые СМИ, все государства уже начали готовиться к возможным климатическим неурядицам. Китай отдал распоряжение своим компаниям всеми силами беречь энергоресурсы. Угледобывающие компании получили приказ вести добычу сырья до максимума, не оглядываясь на годовые квоты.

Одновременно в Европе ждут острого дефицита газа и электричества на фоне невиданно высоких цен. Они опять обновили исторический максимум и превысили 1300 долларов за тысячу кубометров.

В Нидерландах готовятся закрывать крупнейшую в Европе сеть теплиц, что может отразиться на поставках продуктов питания. Во Франции власти заявили, что во избежание недовольства населения запретят новые повышения регулируемых тарифов на газ и сократят налоги на электроэнергию.

Что уж говорить про Великобританию, где на фоне нехватки энергоресурсов возник топливный кризис. Большая часть заправок отпускает ограниченный объем бензина, а власти экстренно ищут новых дальнобойщиков, чтобы восстановить цепочки поставок нефтепродуктов.

Чтобы дополнить картину идеального шторма, в мире назревает и продовольственный кризис. Из-за экстремальной погоды сокращаются запасы зерна по всему миру, а прогнозы его производства в самых разных регионах, включая и Россию, становятся все более неудовлетворительными. При этом пострадало и производство аммиака для искусственных удобрений, которое требует много газа. И это не считая ущерба таким второстепенным отраслям как изготовление консервов и газировки, для которых нужна углекислота, получаемая как раз при производстве аммиака.

Но не только на Севере холодно, в Антарктиде ученые также фиксируют рекордное похолодание. Как пишет The Washington Post (https://www.washingtonpost.com/weather/2021/10/01/south-pole-coldest-winter-record/), средняя температура, фиксируемая на антарктической станции Амундсен-Скотт с апреля по сентябрь этого года, оказалась самой холодной за всю историю наблюдений с 1957 года и составила -61° C.

Казалось бы – глобальное потепление оказалось мифом? Не все так просто, ведь ученые утверждают, что подобные климатические «скачки» как раз и оказались результатом перегрева Земли. В среднем самый южные континент все сильнее нагревается, и подобные нынешней аномалии никак не меняют ситуацию. Так что, похоже, нас ждет еще впереди много «интересных» зим.